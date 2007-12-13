Разработка сайта

Описание прикреплено в файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
высылаю некоторые соображения по сайту и элементы стиля а дальше ваша фантазия. Из
посланного многое есть в векторном формате с полноценным качеством
лица. Это не лицо фирмы - это элемент стиля, может быть любой
татуированный элемент тела/человека, или животное с контрастным
рисунком и т.п.
от сайта мы ждем не визитки, а как
способ взаимодействия с клиентами, которому должно быть удобно и
понятно, как заказать то или иное и как это он получит (везде рядом
"Заказать", "Доставка"). Этим сайтом мы рассчитываем увеличить продажи
по Поволжью, а не гордиться собой, что лучше/больше всех в Марий Эл.
Кстати, посмотрите ссылку на производителя эл. часов. http://www.meteoline.ru/shop/ID_3_21_V0.html
ища в поисковике "Табло-часы" - я решил для клиента купить их в этой
фирме - у многих других производственников просто не нашел сколько стоит и как купить
(мы тоже - производство). Это не пожелание повторить дизайна (также выстроены почти все сетевые
магазины), а пример, который заставляет купить: товар лицом, цена,
доставка - у нас примерно тоже самое, только эскиз (товар) клиент готовим сам,
присылает его нам на FTP, а получает его в виде печати либо в своем офисе, либо на
складе, либо на автовокзале у водителя маршрутки.
предлагаю следующую форму сотрудничества: мы с вами согласовываем цену
за набросок главной страницы, как только сочтете, что это достойно
Вас, высылает сриншот, который мы оплачиваем независимо от качества
проработки. Нравится в целом (по критерию, насколько точно попали в
задачу) - рассчитываем бюджет на весь сайт, оплачиваем и Вы спокойно
работаете, переодически связываясь с нами, чтобы
показать страницу/уточнить что-то.
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