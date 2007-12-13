Разработка сайта

высылаю некоторые соображения по сайту и элементы стиля а дальше ваша фантазия. Из

посланного многое есть в векторном формате с полноценным качеством

лица. Это не лицо фирмы - это элемент стиля, может быть любой

татуированный элемент тела/человека, или животное с контрастным

рисунком и т.п.

от сайта мы ждем не визитки, а как

способ взаимодействия с клиентами, которому должно быть удобно и

понятно, как заказать то или иное и как это он получит (везде рядом

"Заказать", "Доставка"). Этим сайтом мы рассчитываем увеличить продажи

по Поволжью, а не гордиться собой, что лучше/больше всех в Марий Эл.

Кстати, посмотрите ссылку на производителя эл. часов. http://www.meteoline.ru/shop/ID_3_21_V0.html

ища в поисковике "Табло-часы" - я решил для клиента купить их в этой

фирме - у многих других производственников просто не нашел сколько стоит и как купить

(мы тоже - производство). Это не пожелание повторить дизайна (также выстроены почти все сетевые

магазины), а пример, который заставляет купить: товар лицом, цена,

доставка - у нас примерно тоже самое, только эскиз (товар) клиент готовим сам,

присылает его нам на FTP, а получает его в виде печати либо в своем офисе, либо на

складе, либо на автовокзале у водителя маршрутки.

предлагаю следующую форму сотрудничества: мы с вами согласовываем цену

за набросок главной страницы, как только сочтете, что это достойно

Вас, высылает сриншот, который мы оплачиваем независимо от качества

проработки. Нравится в целом (по критерию, насколько точно попали в

задачу) - рассчитываем бюджет на весь сайт, оплачиваем и Вы спокойно

работаете, переодически связываясь с нами, чтобы

показать страницу/уточнить что-то.