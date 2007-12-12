Интернет магазин

1. Необходимо создание интернет магазина под ключ

2. Платформа на которой будет создан магазин должена быть максимально простой и удобной, что бы была возможность самому администрировать, познания в програмировании отсуствуют

3. Магазин будет состоять из каталога продукции, каталога перспективной продукции, с возможностью оставлять комментарии, условий пользования магазином и условиями доставки, с возможностью проследить состояние заказа

4. Необходимо, пр обеспечение связывающее воедино сайт и склад продукции,

5.Работа срочная, если Вы не обладаете достаточным временем, не взваливайте на себя эту ношу

6. Пож, указывайте ссылки на выполненные работы

7. Если нужны доп данные пишите