Интернет магазин

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт36 заявок507 просмотров
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1. Необходимо создание интернет магазина под ключ

2. Платформа на которой будет создан магазин должена быть максимально простой и удобной, что бы была возможность самому администрировать, познания в програмировании отсуствуют

3. Магазин будет состоять из каталога продукции, каталога перспективной продукции, с возможностью оставлять комментарии, условий пользования магазином и условиями доставки, с возможностью проследить состояние заказа

4. Необходимо, пр обеспечение связывающее воедино сайт и склад продукции,

5.Работа срочная, если Вы не обладаете достаточным временем, не взваливайте на себя эту ношу

6. Пож, указывайте ссылки на выполненные работы

7. Если нужны доп данные пишите

16 лет назад
guppy
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
dvl
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
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