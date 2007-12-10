Сайт компании (компьютерные комплектующие)

Нужен вебмастер/дизайнер, который бы разработал логотип и затем сделал бы сайт-визитку, страниц на 6-8. Стоимость работы 100 вмз. Если работа будет выполнена в срок и качественно, будет бонус в размере 20 вмз. Есть техническое задание в ...
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Компании, занимающейся поставками компьютерных комплектующих, необходимо создать новый сайт с каталогами продукции, желательный срок исполнения - неделя. Требуется несложный сайт: полная разработка с нуля, простой лаконичный дизайн, но желательно присутствие небольшой неброской анимации. Обязательна возможность дальнейшего самостоятельного администрирования (движок). Желательно с возможностью заказов он-лайн. Цена договорная. Ждём Ваших предложений.
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