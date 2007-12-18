Создание сайта для крупной компании

$1600
Сайты «под ключ»Завершен14 заявок234 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Предлагаем вам выполнить заказ крупной транспортной компании. Что требуется: дизайн сайта ТЗ есть, flash шапка, верстка и наполнение информацией. От вас: креативный подход, скорость работы, качественные услуги.

ТЗ вышлем выбранному кандидату. Все предложения оставлять только сдесь.

16 лет назад
spdesign72
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
anvexa
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$1600
Спасибо Студии Anvexa за проявленный интерес к проекту. Все было сделано очень качественно, быстро и не дорого. Прислушивались к нашим предложениям вносили свои, все грамотно, люди адекватные, приятно общаться. Спасибо, оценка А++++
честный, порядочный и адекватный клиент. четкое ТЗ и своевременная оплата. практически идеал клиента
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