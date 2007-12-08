Dolphin+PHPBB+PLIGG+WORDPRESS

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка165 просмотров
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Privet , ustanovil dvizhki Dolphin , PHPBB, Wordpress, i Pligg, chtob sozdat community.

No est paru problem s loginami. Nuzhno profixit vse tak chtob pri perexode s odnogo skripta na drugoj,user ostavalsja zalogininim, i ne trabovalosy novaja registracija i novij login. zhelatelno chtob header tozhe ostavalsja kak na pervoj stranice.

link : folkr.org

PHPWordPress
16 лет назад
maridansoft
Малхасян 
44 годаАвстрия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
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