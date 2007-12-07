Доска объявлений(клон) - 2

Нужен скрипт доски объявлений.

Должен быть максимально похожим на www.reklama.lv как внешне так и функционально.

Что-то будет удалено, что-то будет добавлено.

Большая просьба – ДО ТОГО как предложить свои услуги, посмотрите хорошенько сайт www.reklama.lv , не просто главную страницу а его функции, разделы и т.д... Так-же можно ориентироваться на сайт www.irr.ru

Мой придедущий фрилансер не справился с задачей, я пол года потерял и ничего не получил взамен.

Буду платить за уже сделанную работу, т.к. учёл урок с предоплатой.

Допустим вы сделали 30% работы, я вам плачу 30% от всей суммы и т.д...

Так-же есть ТЗ, если кто реально заинтересован, то пришлю.

!!!Обязательно укажите цену!!!