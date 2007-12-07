Доска объявлений(клон) - 2

Необходим креативный стильный сайт,завораживающий flash,оригинальные эффекты.Реальное продвижение. Краткая информация о компании и проекте сайта находиться в приложении.Предложения для более интересной подачи сайта и его наполнению - приветствуются. Предложения в формате: - цена - ссылка на портфолио - предполагаемые сроки Отвечу на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт доски объявлений.
Должен быть максимально похожим на www.reklama.lv как внешне так и функционально.
Что-то будет удалено, что-то будет добавлено.
Большая просьба – ДО ТОГО как предложить свои услуги, посмотрите хорошенько сайт www.reklama.lv , не просто главную страницу а его функции, разделы и т.д... Так-же можно ориентироваться на сайт www.irr.ru
Мой придедущий фрилансер не справился с задачей, я пол года потерял и ничего не получил взамен.
Буду платить за уже сделанную работу, т.к. учёл урок с предоплатой.
Допустим вы сделали 30% работы, я вам плачу 30% от всей суммы и т.д...
Так-же есть ТЗ, если кто реально заинтересован, то пришлю.
!!!Обязательно укажите цену!!!
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