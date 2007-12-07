Нужно разработать сайт по коммерческой недвижимости

Для продвижения ERP-системы EUROPE (Европа), необходимо создать новый логотип ERP-системы, а также шаблон сайта для работы под управлением CMS Joomla (хостинг на NIC.RU) + phpbb-форум для организации Центра поддержки пользователей системы EUROPE. Подробности: адрес будущего сайта - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
Требуется разработать или возможно предложить готовый вариант
сайта посвященного коммерческой недвижимости.
Как шаблонный вариант воспринимаем www.domex.ru
Если есть вариант уже готового сайта с системой администрирования и возможностью адаптации по использованной цветовой гамме, готовы рассмотреть предложения.
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