Сайт под-ключ

Компания занимается деловым туризмом. Нужен полностью готовый сайт на основе готового фирменного стиля и концепции Несколько слов про что должно получиться в конце: ынформационный портал про выставки - деловые мероприятия - конференции легкий без графических тяжелых элементов Предложения ...