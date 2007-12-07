Сайт под-ключ

Компания занимается деловым туризмом. Нужен полностью готовый сайт на основе готового фирменного стиля и концепции Несколько слов про что должно получиться в конце: ынформационный портал про выставки - деловые мероприятия - конференции легкий без графических тяжелых элементов Предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт на любой CMS-ке, на ваш выбор.
Сайт должен иметь:
- большое кол-во новостных лент + RSS + Архив + возможность подписаться на новости
- каталог работ, аналог портфолио
- на сайте будет использовано несколько дизайнов
- внутренний или внешний форум (должна быть возможность выбрать)
- система опросов
От вас :
- Ссылка на систему CMS с демо
- сроки
- цена
- пример ваших работ на данной системе
Возможно дальнейшее сотрудничество.
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