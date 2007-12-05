Сайт на Drupal

$250
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки163 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищется программист-дизайнер (высокий уровень)

В обязанности:

Верстка тем

написание модулей

сайт с нуля (сборка проектов)

максимально быстрый и качественный результат

Для постоянного сотрудничества.

Примеры работ обязательно.(ссылка на портфолио)

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Только валидная, кроссбраузерная верстка.

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В текущий момент есть конкретный заказ. Жду адекватные предложения.

Drupal
16 лет назад
sferzin
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад