Создание сайта

Вот такого плана: http://www.marcusnilsson.com/main.html Улучшения приветствуются, но все - категорически просто - в смысле дизайна.. Ваши предложения, в том числе и по деньгам -(хотелось бы конкретнее ;)? В силу обстоятельств, хотелось бы предложения из Москвы.. [email protected]