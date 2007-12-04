Интернет магазин нематериальных товаров

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка164 просмотра
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Требуется сделать интернет магазин, в котором будут продаваться ссылки на видеоролики. Не порно, Не эротика, НЕ клипы - в общем тема совсем обычная - видеоуроки. Всё оформленно как в обычном магазе, принцип тот же - всё складывается в корзину и т.д. - только мы не будем высылать товар - а будем открывать ссылки чтобы пользователь скачивал файл. Оплата скачивания должна осуществляться по СМС, Вебмани, Яндекс, Рупей и т.д. все возможные электронные системы. Система биллинга - автоматическая. Тоесть - администратор ничего не зачисляет в аккаунты пользователей - всё делается автоматом. Потом пользователь может скачивать тот или иной урок, тратя зачисленные ему в аккаунт деньги, пока они не кончатся или их станет недостаточно для его дальнейших скачиваний.

В идеале - вижу всё это на оськоммерц.

Бюджет не глобальный. Разумные подробные предложения готов выслушать.

В интернет торговле не новичёк. Цену сайтам знаю. Имею около десятка интернет магазинов.

Приму более оптимальное предложение по дизайну, по части реализации, срокам и по цене.

Тему видеоуроков сообщу тому - кого выберу, чтобы сделать соответствующий дизайн.

Хостинг мой. Остальное делаете Вы.

16 лет назад
satellitpro
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rabotnik90
Роман 
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад
$800
20 дней
Этот человек - мошенник чистой воды! Доверил ему проект. Он мне мозги пропудрил. Никаких вопросов по делу не задал. Только волновался о предоплате. Конечно же предоплату в 300 долларов он получил..... потом обещал через несколько дней показать кое что для начала работы - но исчез. В аську не отвечает. На приватные сообщения на этом сайте - ответил один раз невнятно и исчез совсем. В общем - мошенник. Деньги естественно не возвратил. Народ - гоните его! Он настоящий кидала и не способен делать ничего. Вот такие дела. ______________________________________ 14.12.2007 г. Дополнение. К ответу "работника"... Слушай - умник! Ты что там комменты в отзыв мой пишешь? Я ещё туда десяток напишу! Ничерта ты не делаешь - иначе бы написал мне уже на мыло! И потом - я тебе говорю - я писал не тока в аську но и на мыло и сюда пишу и в приват ещё раз - возвращай предоплату. Можешь взять себе 50 баксов - что напряг тебя.... но так люди не работают как ты - и дела не делаются. Я нашол других людей - уже реально идёт работа - не чита твоей! Мой кошель - мой кошелёк Z140180159910 Возвращай деньги. Я тебя тут задолбаю - ты настоящий ПРОХОДИМЕЦ и не способен делать дело так как надо!
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