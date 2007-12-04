Интернет магазин нематериальных товаров

Требуется сделать интернет магазин, в котором будут продаваться ссылки на видеоролики. Не порно, Не эротика, НЕ клипы - в общем тема совсем обычная - видеоуроки. Всё оформленно как в обычном магазе, принцип тот же - всё складывается в корзину и т.д. - только мы не будем высылать товар - а будем открывать ссылки чтобы пользователь скачивал файл. Оплата скачивания должна осуществляться по СМС, Вебмани, Яндекс, Рупей и т.д. все возможные электронные системы. Система биллинга - автоматическая. Тоесть - администратор ничего не зачисляет в аккаунты пользователей - всё делается автоматом. Потом пользователь может скачивать тот или иной урок, тратя зачисленные ему в аккаунт деньги, пока они не кончатся или их станет недостаточно для его дальнейших скачиваний.

В идеале - вижу всё это на оськоммерц.

Бюджет не глобальный. Разумные подробные предложения готов выслушать.

В интернет торговле не новичёк. Цену сайтам знаю. Имею около десятка интернет магазинов.

Приму более оптимальное предложение по дизайну, по части реализации, срокам и по цене.

Тему видеоуроков сообщу тому - кого выберу, чтобы сделать соответствующий дизайн.

Хостинг мой. Остальное делаете Вы.