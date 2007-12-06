Создание сайта-домашней странички

Уважаемые фрилансеры, хочу иметь домашнюю страничку, простую но стильную статичный html не желателен, с какой - нибудь бесплатной CMS, а лучше на joomla или DLE(так и быть, возможно добавлю немного на движок, если у исполнителя будет хорошее портфолио)

Нужны разделы:

"Обо мне"

"Точка зрения"

"Мои стихи"

"Фотогалерея"

"Общение"(Гостевая)

Ну, и может еще 1-2 раздела, хотя я в этом не уверен.

Так же нужно будет я думаю, обработать несколько фотографий, для главной страницы и для галереи в фотошопе.

Цель создания сайта: излагать на его страницах свои взгляды на жизнь, политику, экономику, поиск единомышлеников, общение с ними, да и просто небольшой PR для того, чтобы сделать свою личность более известной людям. CMS - обязательна! т.к. сайт возможно будет развиваться в будущем.

Оставляйте свои предложения, ссылки на портфолио (без него я даже homepage никому делать не доверю)

Оплата через СБС - 100 баксов могу кинуть сразу в качестве предоплаты. Нужна только качественная работа.

Бюджет 300-400 баксов, все подробности в аське: 122416019 - без портфолио не стучать.