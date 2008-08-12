Сайт онлайн-лотереи

Нужен портал, дизайн должен быть легкий в стиле Вэб 2.0 такой же как http://wcg.ru и http://www.egolounge.de/, желательно та же цветовая гамма. Функционал должен содержать в себе блог, возможность регистрации и ведения статистики среди ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо
1. Написание ТЗ (по ключевым пунктам, которые будут выданы)
2. Дизайн
3. Верстка.
4. Кодинг.
5. Продвижение.
6. Подключение к платежным системам.
7. Вап-версия.
Движок: предпочтение PHP + MYSQL.
Можно разбить по этапам, но хотелось, чтобы всю работу сделала одна команда.
Оплата: ТЗ по сдаче, все остальные этапы - аванс и по сдаче каждого в отдельности.
В дальнейшем, возможно, необходимо будет сопровождение.
Жду предложений с со сроками выполнения и ориентировочной стоимостью (которая в любом случае будет корректироваться после написания ТЗ).
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