Сайт онлайн-лотереи

Необходимо

1. Написание ТЗ (по ключевым пунктам, которые будут выданы)

2. Дизайн

3. Верстка.

4. Кодинг.

5. Продвижение.

6. Подключение к платежным системам.

7. Вап-версия.

Движок: предпочтение PHP + MYSQL.

Можно разбить по этапам, но хотелось, чтобы всю работу сделала одна команда.

Оплата: ТЗ по сдаче, все остальные этапы - аванс и по сдаче каждого в отдельности.

В дальнейшем, возможно, необходимо будет сопровождение.

Жду предложений с со сроками выполнения и ориентировочной стоимостью (которая в любом случае будет корректироваться после написания ТЗ).