Интернет магазин. Сверстать и интегрировать в cms.

$500
Сайты «под ключ»Завершен14 заявок286 просмотров
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Требуется сверстать сайт с psd макета и натянуть его на хороший движек интернет магазина. Работу нужно сделать "под ключ" и быстро.

Пожалуйста обязательно! укажите в предложении стоимость Вашей работы, а также ссылку на интернет магазин сделанный на таком же движке. Без этих 2х пунктов, заявки не рассматриваю.

Спасибо.

16 лет назад
keria
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Aradesh
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
Очень доволен работой Владимира. Сделал все как договаривались. Отлично понимает, что нужно заказчику (для меня это самое главное). Ну и мат. часть тоже в порядке (хорошая чистая верстка, все под ключ без багов). P.S. на тему следующего проекта вопрос по поиску веблансера для разработки уже снят ) Твердая 9-ка, 10-ку не ставлю, т.к. 10 баллов это недосягаемый идеал! :)
Хорошый заказчик, предоставил всю нужную для работы информацию. Деньги оплатил сразу после получения готового сайта. Рекомендую!
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