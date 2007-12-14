Интернет магазин. Сверстать и интегрировать в cms.

Требуется сверстать сайт с psd макета и натянуть его на хороший движек интернет магазина. Работу нужно сделать "под ключ" и быстро.

Пожалуйста обязательно! укажите в предложении стоимость Вашей работы, а также ссылку на интернет магазин сделанный на таком же движке. Без этих 2х пунктов, заявки не рассматриваю.

Спасибо.