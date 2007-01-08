keria

Кирилл keria

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • FrontEnd разрабочик c навыками юзабилити и развития проектов.

    $1200

    Front-end, юзабилити, верстка. Развитие и поддержка собственных сайтов по недвижимости. Обязанности: Взаимодействие c менеджером проектов и дизайнером. Взаимодействие с back end программистами. Взаимодействие с отделом seo и отделом контента (минимальное понимание задач, решаемых этими отделами и внедрение инструментария на ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Менеджер по рекламе (контекст, ртб, баннеры итп). Удаленно

    $850

    Ищем удаленного специалиста по контекстной рекламе (Яндекс.директ, Гугл.Адоврдс). 5 дней в неделю, 8 часов. Вакансия предполагает крайне долгосрочное сотрудничество. Вилка по з.п. от 30 до 60 тыс.руб. с дальнейшим ростом по результатам работы (указываете желаемую з.п. ...

    Контекстная реклама26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    $500

    Добрый день уважаемые фрилансеры! На постоянную работу требуются несколько контент-менеджеров, имеющих опыт выполнения рерайта и копирайта. Хочу подчеркнуть – кандидатуры совместителей не рассматриваем. Это не подработка, а основная работа. Требования к кандидату: - грамотность и внимательность ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Решение аналогичное ВПН сервису, но с отличиями.

    $5000

    Здравствуйте! Требуется разработка решения аналогичного ВПН сервису, но с некоторыми нюансами (короткое ТЗ в прикрепелнном файле) Срок 30-40 дней, стоимость 120.000 р. Нужно решение "под ключ" - консультации и тесты по технической реализации - разработка полного, подробного ТЗ - помощь в ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Решение аналогичное ВПН сервису, но с отличиями.

    $5000

    Здравствуйте! Пример: Как отдаленный пример, того, что требуется сделать мне, можно рассмотреть программку FlyVPN www.flyvpn.com/download (предназначена для быстрой смены своего IP). Скрин интерфейса take.ms/SDd7v Подробнее по схеме работы: 1. дано: - набор "компьютеров-серверов" с windows (4-6 штук), подключенных к различным ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Удаленный сотрудник call центра. 1 час в день.

    $250

    Здравствуйте! На постоянную удаленную работу (1 час, 5 дней в неделю) требуются сотрудники. Оплата – 7000р в месяц (22 рабочих часа в мес.) Данная работа подойдет тем, кому удобно совмещать ее с учебой, основной работой, уходом за ...

    Музыка и Звуки5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переработка (верстка) платной темы для IPB форума.

    Здравствуйте! Ищу верстальщика с опытом верстки и конкретно с опытом верстки тем для IPB форумов. Также понадобиться навыки созданий динамического слайдера. Нужно значительно усовершенствовать данную тему http://www.themetent.com/themes/flatten (Нажмите кнопку "view demo") Вот пример того, с чего нужно начать: ПЕРВЫЙ ЭТАП ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP-программист на постоянный удалённый фултайм

    $2500

    Требуется PHP/MySQL программист на постоянную, удаленную работу. 8 часов, 5 дней в неделю. В рабочее время обязательно быть на связи по skype/мобильному. З.П. на исп. срок 2 мес. - 40 тыс. р., далее 45 тыс. р. с ...

    PHPMySQLMongoDB
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание нескольких десятков групп Вконтакте и FB

    Здравствуйте! Нужно создать большое число групп Вконтакте и Facebook. Ищу исполнителя с хорошим опытом и знаниями оформления групп (заказ могу разделить на 2 части, в зависимости от вашего опыта). Помимо создания, нужна консультация по офромлению, исходя из моих ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить 301 редирект для склейки доменов

    Здравствуйте! Прошу помощи в настройке 301 редиректа с одного сайта на другой (все страницы домена1, должны редиректить на все страницы домена2). Проблема в том, что у домена1 в htaccess уже настроено куча редиректов для ЧПУ. Срочно. Оплачу достойно.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить таск менеджер "target process"

    $500

    Здравствйте! Нужно настроить таск менеджер http://www.targetprocess.com/ на систему работы "Канбан" Опыт в этом будет огромным плюсом. В отклике укажите срок, стоимость и опыт (когда и для чего настраивали) Спасибо.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать логотип для портала (срочно)

    Здравствуйте! Нужен логотип для портала онлайн видео "utubest.ru" Проект по самым интересным, вирусным видео ютуба. Шаблон главной страницы в прикрепленном файле. В отклике, пожалуйста укажите: 1. примеры работ, для оценки уровня. 2. срок. 3. примерная стоимость.

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задание для php кодера со знанием английского

    Нужно: 1. По мануалу реализовать подключение к нескольким биллингам кредитных карт (g2s.com, authorize.net) 2. Доработать сайт (нужно знание php, базовое умение верстки, знание UNIX и shell скриптов, тк через них реализована закачка файлов). 3. Также нужно будет вести переписку ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Выявление виртуальной машины через браузер.

    $2500

    Здравствуйте! Для сайта _wmmail.ru нужно найти способ и реализовать обнаружение пользователей работающих с виртуальной машины VMware. Уточняю. Нам на сайте нужно как то распознавать людей которые серфят из под WMware. Любым доступным способом через браузер (java ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Gif анимированный баннер

    Здравствуйте! Требуется создать не сложный анимированный gif баннер, на хорошем уровне. Размер, цвет фона, стиль текста - примерно такие http://vse-prosto.ru/000/baseban.gif На баннере должен циклично и грамотно всплывать текст. Около 7-8 предложений должны последовательно заменять друг друга (анимация). Фон баннера ...

    Баннеры37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт импорта из RSS в ЖЖ

    $100

    Здравствуйте, есть скрипт http://habrahabr.ru/blogs/php/82005/#habracut предназначенный для импорта записей из РСС лент в блоги на http://livejournal.com У меня не вышло нормально настроить его. Импортится только 1 новость, дальше выходит ошибка "Server answer: Client error: Missing required argument" Нужно доработать ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт импорта из RSS в ЖЖ

    Здравствуйте, нужен скрипт, который смог бы ежедневно наполнять несколько десятков livejournal.com блогов из РСС лент. В ЖЖ нет такой возможности. Поэтому нужна разработка с 0, или допиливание вот этого скрипта http://habrahabr.ru/blogs/php/82005/#habracut (у меня разобраться с его ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить скрипт парсинга из RSS в ЖЖ

    Здравствуйте нужно установить на сервер и настроить скрипт парсинга новостей из RSS в livejournal блоги. Вот описание и ссылка на скрипт http://habrahabr.ru/blogs/php/82005/#habracut В отклике укажите примерные сроки и стоимость.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти и решить проблему с модулем DLE граббера

    Здравствуйте, ставлю на движек DLE, модуль dle grabber – forum.antichat.ru/showthr... Но при попытке получить новости из РСС ленты вылезает вот такая ошибка: MySQL Error! The Error returned was: Table 'nedvis.dle_synonims' doesn't exist Видимо какая то проблема с таблицей в mysql. Причем ...

    MySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
korooleg
Олег 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Создание окна на QT + C++
Четко поставленная задача. Своевременная и полная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С задачей справился на отлично!
Ответный отзыв
SimplyMax
Макс 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Протестировать онлайн кинотеатр. 2 минуты
Простое задание, лаконичное сотрудничество, своевременная оплата. Буду рад посотрудничать еще.
Максим все понял с полуслова и сделал то, что нужно. Это большая редкость. Обязательно будем работать еще. Рекомендую!
Ответный отзыв
Aradesh
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Интернет магазин. Сверстать и интегрировать в cms.
Хорошый заказчик, предоставил всю нужную для работы информацию. Деньги оплатил сразу после получения готового сайта. Рекомендую!
Очень доволен работой Владимира. Сделал все как договаривались. Отлично понимает, что нужно заказчику (для меня это самое главное). Ну и мат. часть тоже в порядке (хорошая чистая верстка, все под ключ без багов). P.S. на тему следующего проекта вопрос по поиску веблансера для разработки уже снят ) Твердая 9-ка, 10-ку не ставлю, т.к. 10 баллов это недосягаемый идеал! :)
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d1esel
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Спарсить программу передач с mail.ru
Очень приятный заказчик. Четко знает чего хочет. Если представится возможность, с удовольствием продолжу сотрудничество
Отлично выполнил работу, по ходу внес нужные коррективы. Рекомендую!
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