Front-end, юзабилити, верстка. Развитие и поддержка собственных сайтов по недвижимости. Обязанности: Взаимодействие c менеджером проектов и дизайнером. Взаимодействие с back end программистами. Взаимодействие с отделом seo и отделом контента (минимальное понимание задач, решаемых этими отделами и внедрение инструментария на ...
- $1200Веб-программирование37 заявокЗакрыт8 лет назад
- $850
Ищем удаленного специалиста по контекстной рекламе (Яндекс.директ, Гугл.Адоврдс). 5 дней в неделю, 8 часов. Вакансия предполагает крайне долгосрочное сотрудничество. Вилка по з.п. от 30 до 60 тыс.руб. с дальнейшим ростом по результатам работы (указываете желаемую з.п. ...Контекстная реклама26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Добрый день уважаемые фрилансеры! На постоянную работу требуются несколько контент-менеджеров, имеющих опыт выполнения рерайта и копирайта. Хочу подчеркнуть – кандидатуры совместителей не рассматриваем. Это не подработка, а основная работа. Требования к кандидату: - грамотность и внимательность ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5000
Здравствуйте! Требуется разработка решения аналогичного ВПН сервису, но с некоторыми нюансами (короткое ТЗ в прикрепелнном файле) Срок 30-40 дней, стоимость 120.000 р. Нужно решение "под ключ" - консультации и тесты по технической реализации - разработка полного, подробного ТЗ - помощь в ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5000
Здравствуйте! Пример: Как отдаленный пример, того, что требуется сделать мне, можно рассмотреть программку FlyVPN www.flyvpn.com/download (предназначена для быстрой смены своего IP). Скрин интерфейса take.ms/SDd7v Подробнее по схеме работы: 1. дано: - набор "компьютеров-серверов" с windows (4-6 штук), подключенных к различным ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте! На постоянную удаленную работу (1 час, 5 дней в неделю) требуются сотрудники. Оплата – 7000р в месяц (22 рабочих часа в мес.) Данная работа подойдет тем, кому удобно совмещать ее с учебой, основной работой, уходом за ...Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Ищу верстальщика с опытом верстки и конкретно с опытом верстки тем для IPB форумов. Также понадобиться навыки созданий динамического слайдера. Нужно значительно усовершенствовать данную тему http://www.themetent.com/themes/flatten (Нажмите кнопку "view demo") Вот пример того, с чего нужно начать: ПЕРВЫЙ ЭТАП ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требуется PHP/MySQL программист на постоянную, удаленную работу. 8 часов, 5 дней в неделю. В рабочее время обязательно быть на связи по skype/мобильному. З.П. на исп. срок 2 мес. - 40 тыс. р., далее 45 тыс. р. с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать большое число групп Вконтакте и Facebook. Ищу исполнителя с хорошим опытом и знаниями оформления групп (заказ могу разделить на 2 части, в зависимости от вашего опыта). Помимо создания, нужна консультация по офромлению, исходя из моих ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Прошу помощи в настройке 301 редиректа с одного сайта на другой (все страницы домена1, должны редиректить на все страницы домена2). Проблема в том, что у домена1 в htaccess уже настроено куча редиректов для ЧПУ. Срочно. Оплачу достойно.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствйте! Нужно настроить таск менеджер http://www.targetprocess.com/ на систему работы "Канбан" Опыт в этом будет огромным плюсом. В отклике укажите срок, стоимость и опыт (когда и для чего настраивали) Спасибо.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен логотип для портала онлайн видео "utubest.ru" Проект по самым интересным, вирусным видео ютуба. Шаблон главной страницы в прикрепленном файле. В отклике, пожалуйста укажите: 1. примеры работ, для оценки уровня. 2. срок. 3. примерная стоимость.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно: 1. По мануалу реализовать подключение к нескольким биллингам кредитных карт (g2s.com, authorize.net) 2. Доработать сайт (нужно знание php, базовое умение верстки, знание UNIX и shell скриптов, тк через них реализована закачка файлов). 3. Также нужно будет вести переписку ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Для сайта _wmmail.ru нужно найти способ и реализовать обнаружение пользователей работающих с виртуальной машины VMware. Уточняю. Нам на сайте нужно как то распознавать людей которые серфят из под WMware. Любым доступным способом через браузер (java ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется создать не сложный анимированный gif баннер, на хорошем уровне. Размер, цвет фона, стиль текста - примерно такие http://vse-prosto.ru/000/baseban.gif На баннере должен циклично и грамотно всплывать текст. Около 7-8 предложений должны последовательно заменять друг друга (анимация). Фон баннера ...Баннеры37 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Требуется проверить собственный тулбар на уязвимости. Сделать реверс инжиринг и понять можно ли узнать какие данные забирает из системы тулбар. Опыт подобной работы обязателен.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте, есть скрипт http://habrahabr.ru/blogs/php/82005/#habracut предназначенный для импорта записей из РСС лент в блоги на http://livejournal.com У меня не вышло нормально настроить его. Импортится только 1 новость, дальше выходит ошибка "Server answer: Client error: Missing required argument" Нужно доработать ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужен скрипт, который смог бы ежедневно наполнять несколько десятков livejournal.com блогов из РСС лент. В ЖЖ нет такой возможности. Поэтому нужна разработка с 0, или допиливание вот этого скрипта http://habrahabr.ru/blogs/php/82005/#habracut (у меня разобраться с его ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте нужно установить на сервер и настроить скрипт парсинга новостей из RSS в livejournal блоги. Вот описание и ссылка на скрипт http://habrahabr.ru/blogs/php/82005/#habracut В отклике укажите примерные сроки и стоимость.Закрыт13 лет назад
Здравствуйте, ставлю на движек DLE, модуль dle grabber – forum.antichat.ru/showthr... Но при попытке получить новости из РСС ленты вылезает вот такая ошибка: MySQL Error! The Error returned was: Table 'nedvis.dle_synonims' doesn't exist Видимо какая то проблема с таблицей в mysql. Причем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад