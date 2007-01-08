Здравствуйте! Прошу помощи в настройке 301 редиректа с одного сайта на другой (все страницы домена1, должны редиректить на все страницы домена2). Проблема в том, что у домена1 в htaccess уже настроено куча редиректов для ЧПУ. Срочно. Оплачу достойно.