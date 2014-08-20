Решение аналогичное ВПН сервису, но с отличиями.

Здравствуйте!

Требуется разработка решения аналогичного ВПН сервису, но с некоторыми нюансами (короткое ТЗ в прикрепелнном файле)

Срок 30-40 дней, стоимость 120.000 р.

Нужно решение "под ключ"

- консультации и тесты по технической реализации

- разработка полного, подробного ТЗ

- помощь в удаленной настройке компьютеров-серверов (см. ТЗ)

- программинг

- устранение багов

- дальнейшая поддержка и доработка софта за доп. плату

От вас потребуется опыт в аналогичных разработках, предварительное но четкое видение реализации, умение оценивать свои силы и доводить начатое до конца! и конечно свободное время.

В отклике, пожалуйста, укажите:

- Ваше имя и город проживания

- Предполагаемое решение 1ой проблемы из ТЗ

- Ваш опыт в подобных вещах