Требуется создание системы "мини баннеров" на движок IPB. Обязательное условие, хорошее знание IPB.
Решение аналогичное ВПН сервису, но с отличиями.
Здравствуйте!
Требуется разработка решения аналогичного ВПН сервису, но с некоторыми нюансами (короткое ТЗ в прикрепелнном файле)
Срок 30-40 дней, стоимость 120.000 р.
Нужно решение "под ключ"
- консультации и тесты по технической реализации
- разработка полного, подробного ТЗ
- помощь в удаленной настройке компьютеров-серверов (см. ТЗ)
- программинг
- устранение багов
- дальнейшая поддержка и доработка софта за доп. плату
От вас потребуется опыт в аналогичных разработках, предварительное но четкое видение реализации, умение оценивать свои силы и доводить начатое до конца! и конечно свободное время.
В отклике, пожалуйста, укажите:
- Ваше имя и город проживания
- Предполагаемое решение 1ой проблемы из ТЗ
- Ваш опыт в подобных вещах
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