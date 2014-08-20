C# Исправить несколько ошибок в ПО для перевода

Здравствуйте. Подробности в прикрепленном ТЗ. Предлагаю работать через БС. При принятии проекта от Вас нужны будут исходники. На вопросы удобнее отвечать в скайпе, через сайт менее удобно, но тоже можно.

Программа уже написана, но необходимо исправить ряд ошибок. К сожалению, код проекта сейчас очень низкого качества. Все функции программы, а также программный код, могу прокомментировать и ответить на все вопросы.