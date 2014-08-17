Здравствуйте уважаемые программисты! Ищем специалиста (группу специалистов) для разработки ПО (парсинг+БД). Работа в соответствии с ТЗ (согласуется с исполнителем). Основные задачи:

1.Написание программы-парсера (поиск цен конкурентов);

2.Создание БД исходной информации (критериев парсинга);

3.Создание архивной БД;

4.Создание системы формирования отчетов по выгрузкам.

От исполнителя ожидаем:

- Логичная аргументация своих доводов и предложений по вопросам написания ПО.

- Работа до введения в эксплуатацию.

От себя предлагаем:

1.Достойную оплату труда (постоплата после введения в эксплуатацию);

2.Доступность заказчика (менеджера проекта) круглосуточно;

3.Конструктивный диалог по всем возникающим вопросам, и адекватный подход к решению возникающих проблем.