Обновление dns-сервера

Описание изначального проекта:

http://www.weblancer.net/projects/615463.html

Требуется сделать небольшие обновления:

1) время задержки возврата IP в миллисекундах (сейчас в секундах)

2) в лог добавить функцию отображения хост (сейчас отображается только IP)

3) исправить следующий баг:

Пример лога

24.07.14 21:24:12 site.ru. 74.125.72.20

24.07.14 21:24:14 site.ru. 212.7.0.33

24.07.14 21:24:16 site.ru. 74.125.183.148

24.07.14 21:24:18 site.ru. 173.194.90.147

24.07.14 21:24:20 site.ru. 212.7.0.33

24.07.14 21:24:22 site.ru. 212.7.0.33

В данной ситуации софт был запущен с задержкой 2 секунды, и одновременно несколько разных DNS пытались получить IP, но как видно в логе разница в каждом соединении была ровно 2 секунды, что означает: 1) софт полностью зависал на кол-во указанных секунд и принимал только 1 подключение, при этом не давая подключиться другим DNS; 2) или разница между соединениями была в небольшом количестве миллисекунд, то есть по сути все соединения произошли в одно время, но данные в лог пишутся после указанной задержки, поэтому в логе и видна разница в 2 секунды.

Последовательность должна быть такой: после подключения сразу же пишем данные в лог, потом задержка, затем выдача IP.

Просьба огласить сроки и цену.