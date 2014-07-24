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Обновление dns-сервера
Описание изначального проекта:
http://www.weblancer.net/projects/615463.html
Требуется сделать небольшие обновления:
1) время задержки возврата IP в миллисекундах (сейчас в секундах)
2) в лог добавить функцию отображения хост (сейчас отображается только IP)
3) исправить следующий баг:
Пример лога
24.07.14 21:24:12 site.ru. 74.125.72.20
24.07.14 21:24:14 site.ru. 212.7.0.33
24.07.14 21:24:16 site.ru. 74.125.183.148
24.07.14 21:24:18 site.ru. 173.194.90.147
24.07.14 21:24:20 site.ru. 212.7.0.33
24.07.14 21:24:22 site.ru. 212.7.0.33
В данной ситуации софт был запущен с задержкой 2 секунды, и одновременно несколько разных DNS пытались получить IP, но как видно в логе разница в каждом соединении была ровно 2 секунды, что означает: 1) софт полностью зависал на кол-во указанных секунд и принимал только 1 подключение, при этом не давая подключиться другим DNS; 2) или разница между соединениями была в небольшом количестве миллисекунд, то есть по сути все соединения произошли в одно время, но данные в лог пишутся после указанной задержки, поэтому в логе и видна разница в 2 секунды.
Последовательность должна быть такой: после подключения сразу же пишем данные в лог, потом задержка, затем выдача IP.
Просьба огласить сроки и цену.
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