Нужно написать программу для автоматического размещения объявлений на доски либо настроить уже имеющуюся (покупная).
Наладь работу с портативным сканером штрих-кодов
Здравствуйте.
Нужен программист с опытом работы с портативными сканерами штрих-кодов.
Задача состоит в сканировании кода, пересылке результата сканирования на сервер, отображении результата сканирования(сервер может ответить в нужном формате). Все это должно происходить без подключения сканера к компьютеру(сканер будет подключен по wifi к локальной сети, возможно с доступом к интернету).
Сейчас используем сканер mt2000, но может быть куплен и другой, если с его помощью проще решить эту же задачу.
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