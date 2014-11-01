Наладь работу с портативным сканером штрих-кодов

Здравствуйте.

Нужен программист с опытом работы с портативными сканерами штрих-кодов.

Задача состоит в сканировании кода, пересылке результата сканирования на сервер, отображении результата сканирования(сервер может ответить в нужном формате). Все это должно происходить без подключения сканера к компьютеру(сканер будет подключен по wifi к локальной сети, возможно с доступом к интернету).

Сейчас используем сканер mt2000, но может быть куплен и другой, если с его помощью проще решить эту же задачу.