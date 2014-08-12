Написание exe приложения

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Закрыт20 заявок275 просмотров

Необходим разработчик для написания приложения (офлайнового) для магазина мебели. Тематика: продажа мебили. Программа должна ставиться (или просто запускаться) под Виндовс с возможностью хранения данных в файлах цсв или иксэмэль.

11 лет назад
kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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