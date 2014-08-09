Требуется программист для переделки маленького десктоп-приложения которое стало работать некорректно. Исходные коды есть в наличии. Жду Ваши цены и предложения.
Парсер эл. адресов из тела эл. сообщений (Outlook)
Простой парсер эл. адресов из тела эл. сообщений (Microsoft Outlook 2010). На выходе должен получиться текстовый файл, наподобие [email protected], [email protected] и т.д. Обязательно также наличие настройки по отдельным папкам в Outlook.
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