Нужно сделать файл который при запуске изменит тип открываемой по умолчанию вкладки в браузерах Internet Explorer и Google Chrome (незалогиненном, если можно и в залогиненном – отлично) на домашнюю страницу.
Написать скрипт или программу
Есть ссылки типа http://site/n/p/1 . В конфиге или тексте скрипта нужна возможность вписать вместо site\n имя сайта и колличество ссылок на выходе. Программа должна сгенерить ссылки, изменяя последнюю цифру и подставить в шаблон, который прилагаю. На выходе формат .xml и кодировка utf-8. Сейчас нужно сделать для сайта http://vedomo.ru/n/ 165 ссылок.
Прошу сначала указать цену, так как если работу выполнят несколько человек, не смогу со всеми расплатиться. Оплата, как убежусь, что софт на моем ПК работает. Если это будет PHP, то имею Денвер.
Выбранный исполнитель
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