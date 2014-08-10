Написать скрипт или программу

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки165 просмотров

Есть ссылки типа http://site/n/p/1 . В конфиге или тексте скрипта нужна возможность вписать вместо site\n имя сайта и колличество ссылок на выходе. Программа должна сгенерить ссылки, изменяя последнюю цифру и подставить в шаблон, который прилагаю. На выходе формат .xml и кодировка utf-8. Сейчас нужно сделать для сайта http://vedomo.ru/n/ 165 ссылок.

Прошу сначала указать цену, так как если работу выполнят несколько человек, не смогу со всеми расплатиться. Оплата, как убежусь, что софт на моем ПК работает. Если это будет PHP, то имею Денвер.

PHP
11 лет назад
Alkuvl
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и в срок.
Спасибо, приятный и хороший заказчик. Отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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