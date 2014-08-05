Разработчик С++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки432 просмотра

Требования:

● Знание языков программирования C, C++

● Базовое знание SQL

● Опыт работы в C/C++ проектах от 3 лет

● Понимание архитектуры веб-проектов

● Знание принципов построения сетевых приложений

● Умение читать чужой код

● Опыт разработки в Linux или UNIX среде

● Хорошее знание технического английского языка

Приветствуется:

● Базовые знания JavaScript

● Опыт работы в команде

● Опыт работы с системами контроля версий

Задачи:

● Изучение архитектуры готовых решений сетевых приложений

● Участие в проектирование и разработке высоконагруженных сетевых приложений

JavaScriptLinuxSQL
11 лет назад
webpages
Тала 
41 год
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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