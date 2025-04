Приложение снимать показания с весов MASSA-K

Здравствуйте.

Требуется:

1. Приложение должно снимать показания весов и передавать информацию на сайт. Строкой, например: http://192.168.1.10/?weight={вес}

2. Если страница возвращает {OK} значит сервер принял вес. Запись (информацию) можно удалять.

3. Если страница не загрузилась или возвращен Error, через ЗАДАВАЕМЫЙ период повторить попытку передачи параметра веса.

Дополнительные требования:

1. Приложение должно запускаться сразу при старте windows.

2. Находиться в TrayIcon.

3. TrayIcon должен иметь меню Config и Exit. Config - вызывает окно с настройками, Exit - выход приложения.

4. Желательно, чтобы был контроль, не запускать два приложения, чтобы исключить передачу одних и тех же параметров.

5. Подавлять любые ошибки в приложении при снятии показаний с весов, никаких всплывающих окон - только логи в файл, если есть ошибки так таковые.

6. Требуется ПРОСТОЕ логирование. {дата } {время} {вес}{статус операции [OK или какой error ] }

7. Срок выполнения: желательно 7, максимум 14 дней. За срочность можем говорить о бонусе.

Дополнительная информация:

1. Оплата по факту или через безопасную сделку.

2. Весы соединены COM to USB. Чипсет COM: CH341SER.

3. Дизайн приложения не требуется. Форма с настройками [config] все стандартными объектами.

4. Необходимо, чтобы настраивались параметры: [Адрес, куда отправлять данные, по умолчанию пусто] [интервал повторной попытки, по умолчанию 60 секунд]

5. Документация по весам: Описание как писать драйвер: http://massa.ru/help/DriverDescription.pdf, подробнее о самих весах: https://yadi.sk/d/0cYtu46GYjVuH

6. Доступ к подключенным весам будет предоставлен для тестирования.

7. Весы рабочие и уже установлены. Сервер работает и уже установлен.

8. Сервер уже работает с другими данными, так что придется работать "на живую".

9. Текущий (родной) драйвер работает, но работает с частой ошибкой. Выскакивает постоянная ошибка с модальным окном, тем самым прекращая снимать показания.

10. По итогу работы должна быть составлена инструкция (можно в текстовом варианте) как ставить приложение на другие компьютеры с установленными весами (какие библиотеки и драйвера ставить) для корректной работы.

11. Модель весов MASSA-K TB-S-200.