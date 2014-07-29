Программа управления промышленной кондитер. печью

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Закрыт3 заявки187 просмотров

Необходимо написать программу, управляющую промышленной кондитерской печью. Интерфейс должен состоять из одного окна, в верхней части которого расположена анимация, показывающая в зависимости от режима работы программы (демо/рабочий) анимационное изображение, иллюстрирующее движение в камере печи по конвейеру выпекаемых тестовых заготовок, и их цвет в зависимости от ширины открытия заслонок подачи тепла и отвода паров упека, или же в рабочем режиме программа должна управлять устройствами печи, а так же на основании матаппарата анализировать процессы, протекающие в этой печи.

Печи три, они на одном конвейере, последовательно, но принцип у них один. По рисунку во вложении, думаю, понятно.

В каждой из трех печей есть робот, который берет по одной выпекаемой тестовой (от слова «тесто», а не «тест» ) заготовке, кладет ее на весы, которые вместе с роботом двигаются синхронно с конвейером до конца печи. В конце печи робот снимает тестовую заготовку с весов на конвейер, а сам вместе с весами едет обратно к началу печи. И такое — в каждой из трех печей.

Пишите предложения по оплате в комментарии.

11 лет назад
heavil
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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