Сбор свежих комментариев Вконтакте

Доброго времени суток! Необходимо написать программное обеспечение для поиска комментариев в группах и личных страниц пользователей к фотографиям и новостям. Список групп и страниц необходимо загружать из файла .txt в программу. Выбор диапазона даты для поиска комментариев. Необходима поддержка многопоточности. Результаты выводить в .html файл.

|имя фамилия*|пол|возраст|страна из которой человек|мобильный номер телефона|количество друзей|комментарий к картинке|картинка для которой оставлен коммент.|группа|

*имя фамилия - кликабельная ссылка на страницу пользователя