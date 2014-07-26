Написание макроса для сбора данных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок158 просмотров

1. Условие : Есть нное количество файлов одинаковой структуры (Data\иванов и.и..xlsx и т.д.)

2.Задача : Свести все данные(нужные данные выделены желтым цветом(цвет неважен,это для видимости нужных ячеек и строк)) в один файл (хлс). Пример содержания сводного файла Merge.xls. Примечание к пункту 2.: -файлы одинаковой структуры,за исключением диапазона А20-А22(Иванов), в некоторых файлах больше на одну строку(Павлов),соответственно нижние данные смещаются на 1 строку.

11 лет назад
stakastaka
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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