Нужен класс на основе TWinControl (обсуждаемо) который реализует своеобразное меню. Внешний вид в приложенном файле. Нужно иметь возможность "конструировать" это меню в инспекторе свойств. Каждый элемент меню должен иметь как минимум события ...
Написание макроса для сбора данных
1. Условие : Есть нное количество файлов одинаковой структуры (Data\иванов и.и..xlsx и т.д.)
2.Задача : Свести все данные(нужные данные выделены желтым цветом(цвет неважен,это для видимости нужных ячеек и строк)) в один файл (хлс). Пример содержания сводного файла Merge.xls. Примечание к пункту 2.: -файлы одинаковой структуры,за исключением диапазона А20-А22(Иванов), в некоторых файлах больше на одну строку(Павлов),соответственно нижние данные смещаются на 1 строку.
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