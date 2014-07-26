Простая программа на Pascal

Друзья, нужно на Pascal решить задачу из древнего студенческого курса:

"Задана матрица вещественных чисел A размерности n n. Поменять места-ми элементы, расположенные над главной и побочной диагоналями с элемента-ми, расположенными под ними ( первую строку с последней, вторую с предпо-следней и т.д.). Размерность матрицы и значения ее элементов ввести с клавиа-туры."

Самому вспоминать Pascal не когда и не хочется.

Результат работы - исходный код, проверяем на любом онлайн компиляторе, например: http://www.compileonline.com/compile_pascal_online.php

Цену не ломите, задача в принципе элементарная и стандартная. Нужно быстро, желательно сегодня.