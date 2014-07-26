Простая программа на Pascal

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Завершен4 заявки144 просмотра

Друзья, нужно на Pascal решить задачу из древнего студенческого курса:

"Задана матрица вещественных чисел A размерности n n. Поменять места-ми элементы, расположенные над главной и побочной диагоналями с элемента-ми, расположенными под ними ( первую строку с последней, вторую с предпо-следней и т.д.). Размерность матрицы и значения ее элементов ввести с клавиа-туры."

Самому вспоминать Pascal не когда и не хочется.

Результат работы - исходный код, проверяем на любом онлайн компиляторе, например: http://www.compileonline.com/compile_pascal_online.php

Цену не ломите, задача в принципе элементарная и стандартная. Нужно быстро, желательно сегодня.

11 лет назад
mad_fobos
Артем 
41 год
22 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Все быстро и четко. Еще и проконсультировал меня по условию задачи :)
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Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад

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