Программа должна работать от информации с сайта, libertex.fxclub.org/trader-rating/ с постоянным обновлением данных (основной акцент на работу с управляющими) в ней необходимо предусмотреть три основные функции: 1) Нужен трейлинг стоп (автоподнятие стоп ...
Простая программа на Pascal
Друзья, нужно на Pascal решить задачу из древнего студенческого курса:
"Задана матрица вещественных чисел A размерности n n. Поменять места-ми элементы, расположенные над главной и побочной диагоналями с элемента-ми, расположенными под ними ( первую строку с последней, вторую с предпо-следней и т.д.). Размерность матрицы и значения ее элементов ввести с клавиа-туры."
Самому вспоминать Pascal не когда и не хочется.
Результат работы - исходный код, проверяем на любом онлайн компиляторе, например: http://www.compileonline.com/compile_pascal_online.php
Цену не ломите, задача в принципе элементарная и стандартная. Нужно быстро, желательно сегодня.
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