Нужна программа, работающая аналогично примеру в ролике: http://www.youtube.com/watch?v=vz29Jlcr_vw&feature=youtu.be&list=PLWuveigcpzLSHOkAX__u9yqJIrnid9nVh 1. выбор одного из ранее записанных роликов (видео, снятое на хромакей, мультгерой, 3d персонаж) и его трансляция на экран. ...
Реализация авторизации согласно ТЗ
Необходимые и достаточные условия для принятия работ:
Реализация на Java Spring (MVC). Используемые библиотеки: Hibernate.
Библиотека для реализации авторизации Spring Security. Реализация протоколирования входов и неудачных попыток. Реализация возможности защиты методов при помощи аннотаций на основе роли. Реализация интерфейса восстановления пароля по имени пользователя (Пароль отправляется на почту).
База данных MySQL. Структура базы данных: Таблица Users, таблица Roles. Использование JQuery по необходимости.
Стили, реализующие дизайн, представлены в отдельном css-файле. Дизайн и разбивка на области должны полностью соответствовать предложенным макетам.
Программа работает на веб-сервере. Доступ через веб-интерфейс.
Среда разработки: Eclipse.
Динамика происходящего: При вводе определенного адреса в браузере появляется окно приветствия с предложением авторизации согласно дизайна. После авторизации пробным пользователем с ролью менеджер происходит редирект на страницу «Терминал Менеджера». Разбивка страницы и общий дизайн после заполнения прилагается. В блоке info3 появляются данные согласно авторизованному пользователю
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