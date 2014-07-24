Реализация авторизации согласно ТЗ

Необходимые и достаточные условия для принятия работ:

Реализация на Java Spring (MVC). Используемые библиотеки: Hibernate.

Библиотека для реализации авторизации Spring Security. Реализация протоколирования входов и неудачных попыток. Реализация возможности защиты методов при помощи аннотаций на основе роли. Реализация интерфейса восстановления пароля по имени пользователя (Пароль отправляется на почту).

База данных MySQL. Структура базы данных: Таблица Users, таблица Roles. Использование JQuery по необходимости.

Стили, реализующие дизайн, представлены в отдельном css-файле. Дизайн и разбивка на области должны полностью соответствовать предложенным макетам.

Программа работает на веб-сервере. Доступ через веб-интерфейс.

Среда разработки: Eclipse.

Динамика происходящего: При вводе определенного адреса в браузере появляется окно приветствия с предложением авторизации согласно дизайна. После авторизации пробным пользователем с ролью менеджер происходит редирект на страницу «Терминал Менеджера». Разбивка страницы и общий дизайн после заполнения прилагается. В блоке info3 появляются данные согласно авторизованному пользователю