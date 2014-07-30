Данная программа создает файлы хтмл с определенным оформлением и меню справа. При этом сноски на главы Библии заполняются текстами. Программа уже создана, и все работает. Но есть небольшие замечания (см. в прикрепленном ТЗ). ...
Создать простенькое METRO приложение Win8
Я уже создал приложение для Winows Phone 8 в конструкторе приложений Microsoft.
Его урл:
Требуется создать такое же приложение для среды metro в Windows 8 с названием "Клиент космической стратегии СН".
Суть приложения проста донельзя - это подгрузка заранее заданной веб-странички.
На стартовом экране приложения подгружается УРЛ: http://alpha.supernovagame.ru/
Далее сделать кнопки, подгружающие следующие урлы:
"Домой" - http://alpha.supernovagame.ru/
"Постройки" - http://alpha.supernovagame.ru/buildings.php?mode=1
"Флоты" - http://alpha.supernovagame.ru/flying_fleets.php
"Вселенная" - http://alpha.supernovagame.ru/galaxy.php?mode=0
"Технологи" - http://alpha.supernovagame.ru/index.php?page=techtree
"Чат" - http://alpha.supernovagame.ru/index.php?page=chat&mode=0
"Помощь по игре" - http://supernovagame.ru/igrokam/faq.html
Оплата вебманями или на карту сбербанка. Никаких предоплат не делаю, ибо имел горький опыт.
ВНИМАНИЕ! Я не рассматриваю предложения от исполнителей, если они не указали стоимость работы и срок исполнения в форме подачи заявки.
После оплаты предоставите исходники и готовый пакет для загрузки в Windows Store
Иконка для приложения во вложении к заданию.
Выбранный исполнитель
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