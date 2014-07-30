Создать простенькое METRO приложение Win8

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Завершен2 заявки180 просмотров

Я уже создал приложение для Winows Phone 8 в конструкторе приложений Microsoft.

Его урл:

http://goo.gl/Fe9wJe

Требуется создать такое же приложение для среды metro в Windows 8 с названием "Клиент космической стратегии СН".

Суть приложения проста донельзя - это подгрузка заранее заданной веб-странички.

На стартовом экране приложения подгружается УРЛ: http://alpha.supernovagame.ru/

Далее сделать кнопки, подгружающие следующие урлы:

"Домой" - http://alpha.supernovagame.ru/

"Постройки" - http://alpha.supernovagame.ru/buildings.php?mode=1

"Флоты" - http://alpha.supernovagame.ru/flying_fleets.php

"Вселенная" - http://alpha.supernovagame.ru/galaxy.php?mode=0

"Технологи" - http://alpha.supernovagame.ru/index.php?page=techtree

"Чат" - http://alpha.supernovagame.ru/index.php?page=chat&mode=0

"Помощь по игре" - http://supernovagame.ru/igrokam/faq.html

Оплата вебманями или на карту сбербанка. Никаких предоплат не делаю, ибо имел горький опыт.

ВНИМАНИЕ! Я не рассматриваю предложения от исполнителей, если они не указали стоимость работы и срок исполнения в форме подачи заявки.

После оплаты предоставите исходники и готовый пакет для загрузки в Windows Store

Иконка для приложения во вложении к заданию.

11 лет назад
igor_rnc2002
Игорь 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

iDraG
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Выше всяких похвал. Молниеносно создал metro приложение, уточнил все детали, дал много дельных советов и реализовал их в заказанной программе. В общении вежлив, всегда на связи (не включает режим "молчанки" на неделю, как это делают некоторые другие исполнители), оперативен и сверхпрофессионален. Рекомендую всем без исключения. Владислав станет лучшим фрилансером, с которым вы когда либо работали.
Работать на этого человека - само удовольствие. Конкретные и четкие задачи, уважение времени разработчика, оплата в срок.

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iDraG
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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