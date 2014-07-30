Выше всяких похвал. Молниеносно создал metro приложение, уточнил все детали, дал много дельных советов и реализовал их в заказанной программе. В общении вежлив, всегда на связи (не включает режим "молчанки" на неделю, как это делают некоторые другие исполнители), оперативен и сверхпрофессионален. Рекомендую всем без исключения. Владислав станет лучшим фрилансером, с которым вы когда либо работали.