Работаю веб-разработчиком, но также увлекаюсь написанием десктопного ПО
Работаю веб-разработчиком в небольшой компании. В основном занимаюсь серверной частью (ASP.NET MVC 4, Umbraco). Но часто приходиться иметь дело и с клиентськой частью (Ajax, JQuery, HTML5, CSS3, Bootstrap). Также, в качестве хобби, занимаюсь разработкой прикладного ПО (C#, Windows Forms, WPF, METRO). Написание ботов, парсеров, кликеров і тд - любимое занятие :)
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Выше всяких похвал. Молниеносно создал metro приложение, уточнил все детали, дал много дельных советов и реализовал их в заказанной программе. В общении вежлив, всегда на связи (не включает режим "молчанки" на неделю, как это делают некоторые другие исполнители), оперативен и сверхпрофессионален. Рекомендую всем без исключения. Владислав станет лучшим фрилансером, с которым вы когда либо работали.
Ответный отзыв
Работать на этого человека - само удовольствие. Конкретные и четкие задачи, уважение времени разработчика, оплата в срок.
Прикладное ПО
1 отзыв
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