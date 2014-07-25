Необходим специалист по Liferay высокого уровня, который имеет реальный и подтверждаемый опыт Liferay имплементаций и кастомизаций (портлеты, server-side логика, использование UI библиотеки от Liferay, хорошее владение архитектурой Liferay) для оказания консультационных услуг нашей компании по ...
Требуется специалист Oracle SOA + BPM
Требования:
Опыт работы от 3-х лет в должности аналитика в сфере автоматизации органов сектора государственного управления, или разработки корпоративных информационных систем.
Ответственность, хорошие навыки общения, порядочность, креативный склад ума, активность, нацеленность на конечный результат, умение работать в команде.
Английский язык не ниже intermediate (нормальное, уверенное общение и письмо).
Должностные обязанности, основные функции:
• Изучение организационной, нормативной и регламентирующей документации по
организации деятельности Заказчика.
• Проведение обследований существующей IT-инфраструктуры на территории Заказчика;
• Разработка и согласование проектной документации.
• Проектирование интеграционного взаимодействия компонент системы, внешней среды.
• Настройка автоматизированных бизнес-процессов (BPM&SOA):
1. Постановка ТЗ для автоматизации отдельных шагов процессов и/или интеграции с другими ИС
2. Создание моделей бизнес-процессов
3. Анализ и разработка структур данных, используемых при выполнении бизнес-процессов – работа с бизнес-объектами, объектами подсистемы хранения документов
4. Настройка бизнес-правил
5. Разработка сервисов в нотации BPEL
6. Сопряжение разработанного бизнес-процесса в сервисами, разработанными на Java и BPEL.
• Участие в разработке архитектуры, проектирование государственных информационных
систем.
• Консультирование ИТ и бизнес - специалистов Заказчика по вопросам, относящимся к
собственной компетенции.
Возможен неполный рабочий день. Студенты не рассматриваются. Желательное местоположение: Беларусь, рядом с Беларусью.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Инновационная технологическая IT-компания (Agile Java Development), занимающаяся Server-Side программированием c применением технологии Java и всех других J2EE ориентированных технологий (Spring, Struts, AJAX, Hibernate, JPA, OSGI, Eclipse и многих других), разрабатывающая свой технологический продукт в области ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $25
Есть бинарные файлы (название - текущая дата), которые создаются каждый день некоторым приложением, в них хранятся идентификатор и время. Нужно в определенный период времени (6:00 - 10:00) парсить идентификатор и время в файле за текущий ...Прикладное ПО14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна программа, работающая аналогично примеру в ролике: http://www.youtube.com/watch?v=vz29Jlcr_vw&feature=youtu.be&list=PLWuveigcpzLSHOkAX__u9yqJIrnid9nVh 1. выбор одного из ранее записанных роликов (видео, снятое на хромакей, мультгерой, 3d персонаж) и его трансляция на экран. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать индекатор. http://book.mql4.com/ru/ http://book.mql4.com/ru/samples/icustomПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Я уже создал приложение для Winows Phone 8 в конструкторе приложений Microsoft. Его урл: http://goo.gl/Fe9wJe Требуется создать такое же приложение для среды metro в Windows 8 с названием "Клиент ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Данная программа создает файлы хтмл с определенным оформлением и меню справа. При этом сноски на главы Библии заполняются текстами. Программа уже создана, и все работает. Но есть небольшие замечания (см. в прикрепленном ТЗ). ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Хотим получить решение по региональной вставке и раздаче сигнала по IP в одной коробке. Решение применяется для небольших кабельных операторов. Мы хотим осуществлять прием спутникового сигнала на профессиональную DVB карту, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад