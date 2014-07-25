Требуется специалист Oracle SOA + BPM

Требования:

Опыт работы от 3-х лет в должности аналитика в сфере автоматизации органов сектора государственного управления, или разработки корпоративных информационных систем.

Ответственность, хорошие навыки общения, порядочность, креативный склад ума, активность, нацеленность на конечный результат, умение работать в команде.

Английский язык не ниже intermediate (нормальное, уверенное общение и письмо).

Должностные обязанности, основные функции:

• Изучение организационной, нормативной и регламентирующей документации по

организации деятельности Заказчика.

• Проведение обследований существующей IT-инфраструктуры на территории Заказчика;

• Разработка и согласование проектной документации.

• Проектирование интеграционного взаимодействия компонент системы, внешней среды.

• Настройка автоматизированных бизнес-процессов (BPM&SOA):

1. Постановка ТЗ для автоматизации отдельных шагов процессов и/или интеграции с другими ИС

2. Создание моделей бизнес-процессов

3. Анализ и разработка структур данных, используемых при выполнении бизнес-процессов – работа с бизнес-объектами, объектами подсистемы хранения документов

4. Настройка бизнес-правил

5. Разработка сервисов в нотации BPEL

6. Сопряжение разработанного бизнес-процесса в сервисами, разработанными на Java и BPEL.

• Участие в разработке архитектуры, проектирование государственных информационных

систем.

• Консультирование ИТ и бизнес - специалистов Заказчика по вопросам, относящимся к

собственной компетенции.

Возможен неполный рабочий день. Студенты не рассматриваются. Желательное местоположение: Беларусь, рядом с Беларусью.