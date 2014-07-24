Есть на сайте java скрипт, который некорректно отрабатывает. Надо пофиксить. Давайте скайп - обсудим проблему более подробно. Требование к вам - хоршо шарить в скриптах.
Нужна маленькая программа-помощник
Программа должна работать от информации с сайта, libertex.fxclub.org/trader-rating/ с постоянным обновлением данных (основной акцент на работу с управляющими) в ней необходимо предусмотреть три основные функции:
1) Нужен трейлинг стоп (автоподнятие стоп лосса при росте инвестиции ну и соответственно фиксация при начале падения).
2) Возможность самому выставлять размер стоп лосса - в % и $. При пересечении стоп лосса программа должна незамедлительно отключать инвестиции от управляющих.
3) А так же необходимо окно отображающее 20-50 наиболее успешных трейдеров с возможностью обнуления накопленных результатов и начала фиксации прибыли всех управляющих с момента обнуления (для наглядности).
А торгуем собственно в неком Либертекс при входе на сайт fxclub.org регистрируемся с права видим раздел управление инвестициями, заходим, опять регистрируемся и видим сайт Вот в работе с ним мне и нужен вышеуказанный помощник, ибо без него тяжело отслеживать результативность и вовремя отключаться от управляющего.
Сложность на мой взгляд заключается в том что человеку взявшемуся за проект скорее всего придется зарегистрироваться и сделать себе счет. Так что подойдет для тех кто хотел попробовать свои силы в инвестиционном поле но не хватало настойчивости.)
Оплата по договоренности
Со мной можно связаться написав в скайпе: frien---
или написав на страницу vk.com/frien
Юридическая информация
1) По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не только работающее ПО, отвечающее требованиям Заказчика, но и исходники файлов, чтобы Заказчик имел возможность улучить и/или модифицировать ПО в дальнейшем.
2) Результат, полученный по завершению проекта, должен быть не худшего качества, чем образцы, представленные Заказчику в ходе проекта или тендера.
3) Заказчик имеет эксклюзивное и полное право на все ПО, тексты и другие результаты проекта.
4) В ходе работы над проектом Исполнитель не может использовать материалы, нарушающие авторские права третьей стороны (включая GPL, GNU и т.д.)
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