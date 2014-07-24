Нужна маленькая программа-помощник

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки246 просмотров

Программа должна работать от информации с сайта, libertex.fxclub.org/trader-rating/ с постоянным обновлением данных (основной акцент на работу с управляющими) в ней необходимо предусмотреть три основные функции:

1) Нужен трейлинг стоп (автоподнятие стоп лосса при росте инвестиции ну и соответственно фиксация при начале падения).

2) Возможность самому выставлять размер стоп лосса - в % и $. При пересечении стоп лосса программа должна незамедлительно отключать инвестиции от управляющих.

3) А так же необходимо окно отображающее 20-50 наиболее успешных трейдеров с возможностью обнуления накопленных результатов и начала фиксации прибыли всех управляющих с момента обнуления (для наглядности).

А торгуем собственно в неком Либертекс при входе на сайт fxclub.org регистрируемся с права видим раздел управление инвестициями, заходим, опять регистрируемся и видим сайт Вот в работе с ним мне и нужен вышеуказанный помощник, ибо без него тяжело отслеживать результативность и вовремя отключаться от управляющего.

Сложность на мой взгляд заключается в том что человеку взявшемуся за проект скорее всего придется зарегистрироваться и сделать себе счет. Так что подойдет для тех кто хотел попробовать свои силы в инвестиционном поле но не хватало настойчивости.)

Оплата по договоренности

Со мной можно связаться написав в скайпе: frien---

или написав на страницу vk.com/frien

Юридическая информация

1) По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не только работающее ПО, отвечающее требованиям Заказчика, но и исходники файлов, чтобы Заказчик имел возможность улучить и/или модифицировать ПО в дальнейшем.

2) Результат, полученный по завершению проекта, должен быть не худшего качества, чем образцы, представленные Заказчику в ходе проекта или тендера.

3) Заказчик имеет эксклюзивное и полное право на все ПО, тексты и другие результаты проекта.

4) В ходе работы над проектом Исполнитель не может использовать материалы, нарушающие авторские права третьей стороны (включая GPL, GNU и т.д.)

11 лет назад
Frien
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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