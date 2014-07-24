Зарезолвить проблему с джава скриптом

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки150 просмотров

Есть на сайте java скрипт, который некорректно отрабатывает. Надо пофиксить. Давайте скайп - обсудим проблему более подробно. Требование к вам - хоршо шарить в скриптах.

Java
11 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется специалист Oracle SOA + BPM

    Требования: Опыт работы от 3-х лет в должности аналитика в сфере автоматизации органов сектора государственного управления, или разработки корпоративных информационных систем. Ответственность, хорошие навыки общения, порядочность, креативный склад ума, активность, нацеленность ...

    Java
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Cпециалист по Liferay

    Необходим специалист по Liferay высокого уровня, который имеет реальный и подтверждаемый опыт Liferay имплементаций и кастомизаций (портлеты, server-side логика, использование UI библиотеки от Liferay, хорошее владение архитектурой Liferay) для оказания консультационных услуг нашей компании по ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Java разработчик

    Инновационная технологическая IT-компания (Agile Java Development), занимающаяся Server-Side программированием c применением технологии Java и всех других J2EE ориентированных технологий (Spring, Struts, AJAX, Hibernate, JPA, OSGI, Eclipse и многих других), разрабатывающая свой технологический продукт в области ...

    AJAXHTMLJavaJavaScript
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отправка email в зависимости от отпарсеного текста

    $25

    Есть бинарные файлы (название - текущая дата), которые создаются каждый день некоторым приложением, в них хранятся идентификатор и время. Нужно в определенный период времени (6:00 - 10:00) парсить идентификатор и время в файле за текущий ...

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна программа с захватом видео.

    Нужна программа, работающая аналогично примеру в ролике: http://www.youtube.com/watch?v=vz29Jlcr_vw&amp;feature=youtu.be&amp;list=PLWuveigcpzLSHOkAX__u9yqJIrnid9nVh 1. выбор одного из ранее записанных роликов (видео, снятое на хромакей, мультгерой, 3d персонаж) и его трансляция на экран. ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • C#, CSS – исправить ошибки в ПО конвертации файлов

    Данная программа создает файлы хтмл с определенным оформлением и меню справа. При этом сноски на главы Библии заполняются текстами. Программа уже создана, и все работает. Но есть небольшие замечания (см. в прикрепленном ТЗ). ...

    CSS
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад