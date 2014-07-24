Требования: Опыт работы от 3-х лет в должности аналитика в сфере автоматизации органов сектора государственного управления, или разработки корпоративных информационных систем. Ответственность, хорошие навыки общения, порядочность, креативный склад ума, активность, нацеленность ...
Зарезолвить проблему с джава скриптом
Есть на сайте java скрипт, который некорректно отрабатывает. Надо пофиксить. Давайте скайп - обсудим проблему более подробно. Требование к вам - хоршо шарить в скриптах.
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