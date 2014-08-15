Есть бинарные файлы (название - текущая дата), которые создаются каждый день некоторым приложением, в них хранятся идентификатор и время. Нужно в определенный период времени (6:00 - 10:00) парсить идентификатор и время в файле за текущий ...
Доработка программы
Техническое задание на разработку программы :
Общая стоимость работ составляет 350 $.
Срок выполнения 6 дней.
Оплата выполняется после проверки работы программы.
Исполнитель даёт гарантию полноценной работы программы. Исполнитель обязуется исправлять бесплатно все ошибки, нарушающие работоспособность программы.
Заказчик получает все исходники. Готовая программа/исходники не будут использоваться в других проэктах и передаваться кому-либо.
Заказчик становиться единственным правообладателем и автором данной программы.
Общие понятия о программе.
Программа является инструментом для ведения переговоров и чтения заданного сценария телефонного звонка.
Программа требует доработок и заказчик(Краснов Иван Сергеевич) обращается к исполнителю(Игорю Емельянову)
Список работы исполнителя:
1) Восстановить исходные коды из исполняемого модуля(предоставляется заказчиком), снять ограничения использования в существующей программе.
2) Разработать модуль авторизации( дизайн предоставляется заказчиком). Доступ в программу осуществляется после прохождения авторизации. Авторизация осуществляется посредством валидации логина/пароля. Логин/пароль хранятся на выделенном сервере(VDS) с ОС семейства Windows и установленной БД SQL Server. Доступ к VDS предоставляет заказчик.
3) Разработка демо версии программы. В демо версии программы пользователю доступны следующие функции:
• ограничение по количеству создания страниц ( 15 страниц )
• вывод окна о приобретении программы каждые 5 минут ( текст предоставляется заказчиком)
4) Разработка элемента пользовательского интерфейса - дерево скрипта. Это функционал программы для удобного создания самого разговора( скрипта ), в древовидном виде, с неограниченной возможностью создания страниц и ответов
и выглядеть будет как на картнике. http://joxi.ru/B2DWU4wyTJB2Y5Cdyco
Дерево скрипта должно открываться доп кнопкой "создать скрипт", после чего появляется новое окно, страница должна быть такая же как на картинке указанной выше, с возможностью перенаправления на заданную карточку ответа. Нажав на карточке ответа должна задаваться новая страница развития событий и возможность создания новых ответов. Должна быть возможность редактирования и удаление слов и ответов, а так же установки название страницы.
5) Исправить ошибку подстановки Имени, на данный момент подстановка работает только при написании ФИО в такой же последовательности по порядку( Например Федоров Сергей Николаевич. Если мы не знаем фамилию человека то необходимо написать сначала фамилию, иначе имя не выводится, имя подставляется вторым словом). Нужно исправить , что бы в анкете вводилось поле ФИО любые слова в любой последовательности, Например Сергей и подстановка будет тоже Сергей. При написании Сергей Николаевич , будет выводиться Сергей Николаевич. так же нужно исправить в контекстном меню само название функции на подстановку ФИО ( сейчас стоит SURNAME).
6) Удалить текущее поле "Адрес" http://joxi.ru/rWXWU4wyTJBYZo_MtJ8. Добавить элемент управления, в котором пользователь может указывать название и содержимое поля.
7) Разработать возможность автоматического обновления. При появлении новой версии выводить оповещение пользователю. После согласия пользователем с условиями пользования(текст предоставляется заказчиком) происходит автоматическое обновление программы.
8) Сменить логотип( предоставляется заказчиком)
9) поменять адрес сайта в программе на кнопке заказать скрипт( адрес предоставляется заказчиком)
Выбранный исполнитель
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