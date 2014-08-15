Доработка программы

Техническое задание на разработку программы :

Общая стоимость работ составляет 350 $.

Срок выполнения 6 дней.

Оплата выполняется после проверки работы программы.

Исполнитель даёт гарантию полноценной работы программы. Исполнитель обязуется исправлять бесплатно все ошибки, нарушающие работоспособность программы.

Заказчик получает все исходники. Готовая программа/исходники не будут использоваться в других проэктах и передаваться кому-либо.

Заказчик становиться единственным правообладателем и автором данной программы.

Общие понятия о программе.

Программа является инструментом для ведения переговоров и чтения заданного сценария телефонного звонка.

Программа требует доработок и заказчик(Краснов Иван Сергеевич) обращается к исполнителю(Игорю Емельянову)

Список работы исполнителя:

1) Восстановить исходные коды из исполняемого модуля(предоставляется заказчиком), снять ограничения использования в существующей программе.

2) Разработать модуль авторизации( дизайн предоставляется заказчиком). Доступ в программу осуществляется после прохождения авторизации. Авторизация осуществляется посредством валидации логина/пароля. Логин/пароль хранятся на выделенном сервере(VDS) с ОС семейства Windows и установленной БД SQL Server. Доступ к VDS предоставляет заказчик.

3) Разработка демо версии программы. В демо версии программы пользователю доступны следующие функции:

• ограничение по количеству создания страниц ( 15 страниц )

• вывод окна о приобретении программы каждые 5 минут ( текст предоставляется заказчиком)

4) Разработка элемента пользовательского интерфейса - дерево скрипта. Это функционал программы для удобного создания самого разговора( скрипта ), в древовидном виде, с неограниченной возможностью создания страниц и ответов

и выглядеть будет как на картнике. http://joxi.ru/B2DWU4wyTJB2Y5Cdyco

Дерево скрипта должно открываться доп кнопкой "создать скрипт", после чего появляется новое окно, страница должна быть такая же как на картинке указанной выше, с возможностью перенаправления на заданную карточку ответа. Нажав на карточке ответа должна задаваться новая страница развития событий и возможность создания новых ответов. Должна быть возможность редактирования и удаление слов и ответов, а так же установки название страницы.

5) Исправить ошибку подстановки Имени, на данный момент подстановка работает только при написании ФИО в такой же последовательности по порядку( Например Федоров Сергей Николаевич. Если мы не знаем фамилию человека то необходимо написать сначала фамилию, иначе имя не выводится, имя подставляется вторым словом). Нужно исправить , что бы в анкете вводилось поле ФИО любые слова в любой последовательности, Например Сергей и подстановка будет тоже Сергей. При написании Сергей Николаевич , будет выводиться Сергей Николаевич. так же нужно исправить в контекстном меню само название функции на подстановку ФИО ( сейчас стоит SURNAME).

6) Удалить текущее поле "Адрес" http://joxi.ru/rWXWU4wyTJBYZo_MtJ8. Добавить элемент управления, в котором пользователь может указывать название и содержимое поля.

7) Разработать возможность автоматического обновления. При появлении новой версии выводить оповещение пользователю. После согласия пользователем с условиями пользования(текст предоставляется заказчиком) происходит автоматическое обновление программы.

8) Сменить логотип( предоставляется заказчиком)

9) поменять адрес сайта в программе на кнопке заказать скрипт( адрес предоставляется заказчиком)