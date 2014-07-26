Запись с рабочего стола

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Закрыт4 заявки229 просмотров

Нужно написать программу, которая записывает то, что отображается на мониторе.

Если запущен фильм или игра, то их изображение тоже должно записываться.

11 лет назад
nekrasov
Олег 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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