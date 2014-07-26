Запись изображения с камеры

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок212 просмотров

Нужно получать изображение с камеры подключенной к компьютеру и сохранять его.

Сохранение нужно производить не одним файлом, а разбивать на маленькие (примерно секундной длинны).

11 лет назад
nekrasov
Олег 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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