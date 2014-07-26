Написать визуальный компонент на Delphi

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Закрытнет заявок152 просмотра

Нужен класс на основе TWinControl (обсуждаемо) который реализует своеобразное меню.

Внешний вид в приложенном файле.

Нужно иметь возможность "конструировать" это меню в инспекторе свойств.

Каждый элемент меню должен иметь как минимум события OnClick, OnGetText

Для всего компонента настраивается отображение для нормального, подсвеченного, нажатого и отключенного состояния пунктов.

Желательно:

использовать для отрисовки TDirect2DCanvas

отрисовка надписи с возможностями TJvHTLabel

Оставляя предложение, не жалейте слов, а портфолио подкрепит Ваши слова.

Delphi
11 лет назад
nekrasov
Олег 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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