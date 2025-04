Написать бота для игры в покер

Для работы бот должен использовать два файла:

- TableMap, в нем таблица стола с координатами мест игроков, их стеков, наши карты, шрифты для определения имени игроков и т.д. Таблица для разных покеррумов.

- Logic, здесь будет логика (стратегия) игры, которую я буду писать самостоятельно. Например, в таком виде: "WHEN ((bets=0) AND (hand=AK)) DO bet 3". Означает, если до нас не было ставок и у нас карты Туз-Король сделать ставку размером 3 больших блайнда.

Для работы бот должен использовать базу данных HoldemManager 2, которая хранится в Postgresql.

Должна быть реализована скрытность бота, человекоподобные клики, скрытый процесс и т.д. так как румы активно борятся с ботами.

Возможность запуска нескольких ботов.

Подробнее здесь: https://yadi.sk/i/76dztKYFYHSNb