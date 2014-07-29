Есть фото-галерея, результаты берутся базы данных MS SQL, через LinqDataSource. Нужно, чтобы каждый раз при открытии страницы, фотографии упорядочивались в случайном порядке. Но при перелистывании страниц сохранялся загруженный порядок. ...
Написать бота для игры в покер
Для работы бот должен использовать два файла:
- TableMap, в нем таблица стола с координатами мест игроков, их стеков, наши карты, шрифты для определения имени игроков и т.д. Таблица для разных покеррумов.
- Logic, здесь будет логика (стратегия) игры, которую я буду писать самостоятельно. Например, в таком виде: "WHEN ((bets=0) AND (hand=AK)) DO bet 3". Означает, если до нас не было ставок и у нас карты Туз-Король сделать ставку размером 3 больших блайнда.
Для работы бот должен использовать базу данных HoldemManager 2, которая хранится в Postgresql.
Должна быть реализована скрытность бота, человекоподобные клики, скрытый процесс и т.д. так как румы активно борятся с ботами.
Возможность запуска нескольких ботов.
Подробнее здесь: https://yadi.sk/i/76dztKYFYHSNb
Заявки фрилансеров
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