Приложение под Mac, экспорт музыки из Vk.com

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки136 просмотров

Написать приложение по Mac, с возможность экспорта композиций пользователя популярного ресурса vk.com на компьютер. Более детальная информация в атаче (с примерами и разъяснениями).

Работаю без предоплаты! Сроки на все 5 дней. Отчет ежедневно на почту. В случае быстрого выполнения бонус и дальнейшее сотрудничество. Все вопросы задавайте пожалуйста в личку.

11 лет назад
Kickers
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

GoodGod
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
10 дней
Приложение было написано в срок. Все как и договаривались. Качеством и скоростью разработки остался довольным! Можете смело обращаться к Дмитрию, рекомендую!
Сотрудничеством остался доволен. Кирилл хорошо объяснил задачу, показал образец желаемого результата, всегда был на связи. Проблем с оплатой не возникло. Спасибо!

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GoodGod
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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