Информационное табло о товаре

Задача тривиальная, на тестовый период в торговом зале сделать из пк терминал просмотра информации о товаре. Где будет храниться информация пока без разницы. Делается только для выявления интереса у покупателей. Необходимо чтобы поле поиска по штрихкоду было постоянно в фокусе. Сканер штрихкода будет подключен в разрыв клавиатуры с постфиксом (enter). Т.е. клиент поднес товар к сканеру увидел информацию о товаре, поднес другой товар - увидел.

На чем будет сделано не принципиально, можно хоть на аксессе.

В эксперименте будет участвовать 50 товаров.