Контроллер подключений разъемов к звуковым картам

Программа-контроллер подключений к аудио разъемам звуковых карт.

Необходимо написать программу, которая будет фиксировать факт отключения-подключения штекеров к входам выходам как интегрированной звуковой карты (Realtek или IDT), делать скриншот после всплывшего диалога и отправлять этот скриншот на электронный адрес (параметры адреса отправителя и адресат должны иметь возможность изменения). Темой письма станет имя пользователя, прописанное в программе.

Не все компьютеры, для которых пишется программа мониторинга, имеют прямой выход в интернет, поэтому нужно иметь возможность изменения и порта, по которому будет отправляться письмо с именем компьютера и скриншотом. По умолчанию, после установки программа будет брать имя USERа, под которым устанавливается, но это имя так же должно иметь возможность изменения в настройках самой программы.

Ориентироваться программа может либо на заданные ей заранее фотографии диалоговых окон звуковой карты, либо (что предпочтительнее) на реакцию самой звуковой карты.

Реализация - дистрибутив, после установки программа прописывается в Автозапуск и запускается после каждого включения либо перезагрузки компьютера.

Работа на win xp 32 bit