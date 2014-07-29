Контроллер подключений разъемов к звуковым картам

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки160 просмотров

Программа-контроллер подключений к аудио разъемам звуковых карт.

Необходимо написать программу, которая будет фиксировать факт отключения-подключения штекеров к входам выходам как интегрированной звуковой карты (Realtek или IDT), делать скриншот после всплывшего диалога и отправлять этот скриншот на электронный адрес (параметры адреса отправителя и адресат должны иметь возможность изменения). Темой письма станет имя пользователя, прописанное в программе.

Не все компьютеры, для которых пишется программа мониторинга, имеют прямой выход в интернет, поэтому нужно иметь возможность изменения и порта, по которому будет отправляться письмо с именем компьютера и скриншотом. По умолчанию, после установки программа будет брать имя USERа, под которым устанавливается, но это имя так же должно иметь возможность изменения в настройках самой программы.

Ориентироваться программа может либо на заданные ей заранее фотографии диалоговых окон звуковой карты, либо (что предпочтительнее) на реакцию самой звуковой карты.

Реализация - дистрибутив, после установки программа прописывается в Автозапуск и запускается после каждого включения либо перезагрузки компьютера.

Работа на win xp 32 bit

11 лет назад
megapolismedia
Олег 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать бота для игры в покер

    Для работы бот должен использовать два файла: - TableMap, в нем таблица стола с координатами мест игроков, их стеков, наши карты, шрифты для определения имени игроков и т.д. Таблица для разных покеррумов. - ...

    PostgreSQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение караоке

    Разработать приложение караоке для сенсорного экрана , для инфокиоска с вебкамерой, под Windows 7 или 8, описание по ссылке: http://download.alesko.eu/karaoke.doc Дизайн готов, нужно примерная цена и сроки, для дальнейшего обсуждения ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сбор свежих комментариев Вконтакте

    $50

    Доброго времени суток! Необходимо написать программное обеспечение для поиска комментариев в группах и личных страниц пользователей к фотографиям и новостям. Список групп и страниц необходимо загружать из файла .txt в программу. Выбор диапазона даты для ...

    HTML
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • C#: упорядочить результаты Linq to SQL рандомно

    Есть фото-галерея, результаты берутся базы данных MS SQL, через LinqDataSource. Нужно, чтобы каждый раз при открытии страницы, фотографии упорядочивались в случайном порядке. Но при перелистывании страниц сохранялся загруженный порядок. ...

    SQL
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Информационное табло о товаре

    Задача тривиальная, на тестовый период в торговом зале сделать из пк терминал просмотра информации о товаре. Где будет храниться информация пока без разницы. Делается только для выявления интереса у покупателей. Необходимо чтобы поле поиска по ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение под Mac, экспорт музыки из Vk.com

    $250

    Написать приложение по Mac, с возможность экспорта композиций пользователя популярного ресурса vk.com на компьютер. Более детальная информация в атаче (с примерами и разъяснениями). Работаю без предоплаты! Сроки на все 5 дней. Отчет ежедневно на ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание макроса для сбора данных

    $50

    1. Условие : Есть нное количество файлов одинаковой структуры (Data\иванов и.и..xlsx и т.д.) 2.Задача : Свести все данные(нужные данные выделены желтым цветом(цвет неважен,это для видимости нужных ячеек и строк)) в один файл (хлс). ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать визуальный компонент на Delphi

    Нужен класс на основе TWinControl (обсуждаемо) который реализует своеобразное меню. Внешний вид в приложенном файле. Нужно иметь возможность "конструировать" это меню в инспекторе свойств. Каждый элемент меню должен иметь как минимум события ...

    Delphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать парсер для ВК

    $50

    1. Спарсить женский пол (в дальнешем - обьект Ж) от 18 и до70 ( возраст задается в настройках), у которых на след день, через день и через два дня день рождения (в разные группы) и ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад