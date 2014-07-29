Для работы бот должен использовать два файла: - TableMap, в нем таблица стола с координатами мест игроков, их стеков, наши карты, шрифты для определения имени игроков и т.д. Таблица для разных покеррумов. - ...
Контроллер подключений разъемов к звуковым картам
Программа-контроллер подключений к аудио разъемам звуковых карт.
Необходимо написать программу, которая будет фиксировать факт отключения-подключения штекеров к входам выходам как интегрированной звуковой карты (Realtek или IDT), делать скриншот после всплывшего диалога и отправлять этот скриншот на электронный адрес (параметры адреса отправителя и адресат должны иметь возможность изменения). Темой письма станет имя пользователя, прописанное в программе.
Не все компьютеры, для которых пишется программа мониторинга, имеют прямой выход в интернет, поэтому нужно иметь возможность изменения и порта, по которому будет отправляться письмо с именем компьютера и скриншотом. По умолчанию, после установки программа будет брать имя USERа, под которым устанавливается, но это имя так же должно иметь возможность изменения в настройках самой программы.
Ориентироваться программа может либо на заданные ей заранее фотографии диалоговых окон звуковой карты, либо (что предпочтительнее) на реакцию самой звуковой карты.
Реализация - дистрибутив, после установки программа прописывается в Автозапуск и запускается после каждого включения либо перезагрузки компьютера.
Работа на win xp 32 bit
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