Разработать приложение караоке для сенсорного экрана , для инфокиоска с вебкамерой, под Windows 7 или 8, описание по ссылке:

http://download.alesko.eu/karaoke.doc

Дизайн готов, нужно примерная цена и сроки, для дальнейшего обсуждения деталей Дизайн готов, нужно примерная цена и сроки, для дальнейшего обсуждения деталей