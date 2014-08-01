Настройка WCF сервиса

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Завершен3 заявки148 просмотров

Необходим почти гуру в работе с WCF сервисами. Есть пара сервисов, код написан, код верный, но необходимо правильно сконфигурировать файл config для этих сервисов.

11 лет назад
waternik
Никита 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

GoodGod
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень квалифицированный специалист, владеет навыками программирования на 10 из 10. Отличный специалист для .Net приложений. Рекомендую, обращусь с удовольствием ещё раз.
Задачу объяснил четко, все необходимые данные предоставил, на все вопросы ответил быстро и понятно, оплатил сразу. К тому же и в общении приятный человек! Спасибо!

Заявки фрилансеров

GoodGod
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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