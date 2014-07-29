Для работы бот должен использовать два файла: - TableMap, в нем таблица стола с координатами мест игроков, их стеков, наши карты, шрифты для определения имени игроков и т.д. Таблица для разных покеррумов. - ...
Разработка системы авторизации онлайн-игры Rust
Необходимо разработать систему авторизации для пиратской версии онлайн-игры Rust, аналог Steam.
Ключевые аспекты задания:
1) Разработать сам алгоритм работы данной системы авторизации;
2) Разработать структуру базы данных;
3) Регистрация пользователя через веб-интерфейс;
4) Возможность запуска клиента и входа в игру (на игровой сервер) с любого ПК;
5) Невозможность зайти на игровой сервер с других клиентов или без использования логина и пароля от учётной записи игрока.
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