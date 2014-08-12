Требуется многопоточный десктопный софт под ОС семейства Windows. Язык разработки c++ или delfi, на усмотрение исполнителя (c++ предпочтительнее). Кратко о задачах, которые должны выполняться программой. Необходимо заходить в интерфейс почтовых систем (их ...
Написать утилиту
Нужно на Делфи написать утилиту, использующую API Яндекс Директа.
Подробности в личку.
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