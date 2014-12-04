Многопоточная настройка почтовой переадресации

Требуется многопоточный десктопный софт под ОС семейства Windows. Язык разработки c++ или delfi, на усмотрение исполнителя (c++ предпочтительнее).

Кратко о задачах, которые должны выполняться программой. Необходимо заходить в интерфейс почтовых систем (их две: rambler.ru, ngs.ru) и выставлять определенные настройки, связанные с пересылкой почты:

• Указывать электронную почту, на которую должна осуществляться пересылка

• Выставлять различные галки (например «не пересылать почту от роботов»)

После установки необходимых настроек, выйти из текущего аккаунта.

Требования к софту:

1. Уверенная многопоточность. Программа должна справляться с указанными выше задачами используя 1000 потоков.

2. Работа с прокси (socks5). Автоматическое обновление списка прокси, в зависимости от заданных настроек таймера. Автоматическое перемешивание списка при каждом обновлении.

3. Поддержка двух почтовых систем – rambler.ru и ngs.ru. Данные почтовые сервисы не требуют подтверждения пересылки (меньше работы для вас).

4. Интерфейс в «обычном» стиле. Отсутствие разнообразных визуальных эффектов. (пример: MS Office 2003)

Требование к исполнителю:

1. Опыт профессиональных разработок ПО более 5 лет. Хочется «на берегу» оградить себя от сотрудничества со студентами.

2. Желание дорабатывать проект. В дальнейшем, возможно, потребуется добавление других сервисов. В этом случае будут определенные нюансы, связанные с подтверждением пересылки.

3. Крайний срок сдачи программы на первое тестирование – 07.08.2014 (пятница). В случае обнаружения ошибок в работе софта таковые должны быть устранены 08-09 августа. 10 августа софт должен быть в полностью рабочем состоянии.

4. Указание диапазона цен по данному проекту.

Обращаю Ваше внимание на то, что если я останусь доволен разработкой данного софта, то смогу обеспечить работой исполнителя на несколько месяцев вперед. Очень нужен грамотный и опытный программист для выполнения различных работ (их много).

Сроки по данному проекту «горят». Поэтому четкого вменяемого ТЗ предоставить не имею возможности. Но с радостью отвечу на все имеющиеся вопросы.

Программе будут указываться текстовые файлы с аккаунтами для входа в почтовую систему, и аккаунтами для пересылки. Т.е. наличие этих аккаунтов – это проблемы заказчика (мои).

Цену прошу указывать без учета эмуляции браузера. Но в случае возникновения проблем в дальнейшем, эмуляцию таки придется «допилить» (за доплату естественно).

Ниже будет приведен условный(!) пример работы софта. На этом примере, вы сможете ознакомиться с логикой программы.

• Имеется файл 100 тыс аккаунтов rambler.ru (логин/пароль)

• Имеется файл 100 тыс аккаунтов ngs.ru (логин/пароль)

Через интерфейс, программе была поставлена задача настроить переадресацию для 5 тыс аккаунтов rambler.ru. Последовательность действий:

1. Из первого файла берутся 5 тыс аккаунтов rambler.ru (теперь их останется в этом файле 95 тыс)

2. Программа заходит в каждый аккаунт rambler.ru и выставляет пересылку на аккаунты в почтовой системе ngs.ru. Каждый аккаунт должен быть использован не более одного раза. Таким образом, для пересылки потребуется 5 тыс аккаунтов ngs.ru. Т.е. в итоге получается 5 тыс пар аккаунтов рамблер.ру и нгс.ру.

3. Программа заходит в каждый аккаунт нгс.ру и выставляет переадресацию на другие (новые, взятые из файла) аккаунты рамблер.ру. Для этих целей берется 2,5 тыс аккаунтов рамблер (в файле стало 92,5 аккаунтов рамблер)

4. Программа заходит в каждый из последних 2,5 тыс аккаунтов рамблер и выставляет пересылку на новые 1,25 тыс аккаунтов нгс (теперь в файле 93,75 тыс аккаунтов нгс.ру).

И так далее. Процесс цикличен. Пока не останется один единственный аккаунт. На выходе пользователю предоставляются:

1. Файл с первой партией используемых аккаунтов (в нашем случае это 5 тыс аккаунтов рамблер)

2. Файл с последним аккаунтом в цепи (который в конце концов остается один).

Еще раз последовательность действий (схематично):

1. 5к рамблер.ру -> 5к нгс.ру

2. 5к нгс.ру -> 2,5к рамблер.ру

3. 2,5к рамблер.ру -> 1,25к нгс.ру

4. 1,25к нгс.ру -> 0,625к рамблер.ру

где -> имеется ввиду пересылка. Таким образом для первой партии пересылки используется равное количество аккаунтов нгс.ру и рамблер.ру. А для каждой последующей уже в два раза меньше.

Пользователь должен иметь возможно выбрать, какой почтовой системе будет принадлежать последний аккаунт.

P.S. Имеется много другой работы, с четким тз, расписанным до мелочей. Очень хочется найти человека, готового работать сдельно и на постоянной основе.

P.P.S. Готов работать по предоплате, 50/50. Либо полностью по предоплате. Зависит от Вас.