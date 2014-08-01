Добрый день, необходим софт, который будет устанавливать стартовую страницу браузера под необходимую. Да так, чтоб его было не легко убрать эту стартовую страницу. Пример функционала как на инсталмонстре.
Экспорт из файла excel
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Есть excel файл, с текстовыми данными и изображениями.
Нужно написать программу, или скрипт для этого файла,
которая экспортирует данный файл (1 страницу) в текстовый файл с разделителями, а изображения (полноразмерные) - сохранит в отдельную папку.
При этом названия экспортируемых изображений нужно сделать такие, как указано в столбце "Product code".
Файл прилагаю.
Пожалуйста, сообщите цену и сроки.
Если был опыт подобной работы, укажите.
Заявки фрилансеров
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