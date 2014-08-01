Экспорт из файла excel

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Закрыт11 заявок351 просмотр

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть excel файл, с текстовыми данными и изображениями.

Нужно написать программу, или скрипт для этого файла,

которая экспортирует данный файл (1 страницу) в текстовый файл с разделителями, а изображения (полноразмерные) - сохранит в отдельную папку.

При этом названия экспортируемых изображений нужно сделать такие, как указано в столбце "Product code".

Файл прилагаю.

Пожалуйста, сообщите цену и сроки.

Если был опыт подобной работы, укажите.

11 лет назад
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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