Доработка браузерного расширения

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки182 просмотра

Необходимо доработать браузерное расширение согласно данному ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1OPYSFcaE7eYAt9qzJ3h8ZyumaLqc_cLDDTXsUKl6SyA/edit?usp=sharing

Требуемые знания: git, ant, javascript,  Chrome Extensions

GitJavaScript
11 лет назад
Tygragrinn
Николай 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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